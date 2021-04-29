Аким СКО: Археологические раскопки остаются после работ коммунальных служб

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов жестко высказался о состоянии улиц Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, речь шла о колодцах на дорогах. Практически все они заметно осложняют жизнь водителям. Некоторые колодцы настолько утоплены, что колеса машин будто проваливаются в яму. Объехать же их порой невозможно. Либо, наоборот, колодцы возвышаются на дорогах и автомобили «прыгают».

«Много критики по утопленным или возвышающимся колодцам. Все улицы в этих дырках. Штрафовать надо тех, кто за них отвечает. Ответ должен нести», - считает К. Аксакалов.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков попытался объяснить, что работу начали. Однако требуют реконструкции в городе 645 колодцев, которые находятся на балансе двух предприятий.

«Не учитывали в проектах поднятия колодцев, когда строили дороги. Сейчас будут поднимать и бетонировать. Отрабатываем с дорожной полицией. Есть статья за создание аварийной ситуации», - сказал Б. Жумабеков.

К. Аксакалов доводов городского главы не принял. Он уверен, что работа проводится слабо. Проблема возникает не первый год.

«Лояльно относимся, предупреждаем, уговариваем, объясняем. А это обязанность. Полный бардак! Чего вам не хватает? Деньги получаете. Не выполняют - закидайте штрафами, приведите к ответственности. Бездействует акимат города. Что хотите, делайте, но для машины проезд по колодцу должен быть незаметным. В мае чтобы все было исправлено», - подчеркнул аким области.

Еще одна вечная проблема Петропавловска – ужасающее состояние территорий после работ коммунальных служб.

«Каждый год возникает вопрос к коммунальным службам по восстановлению территории после земляных работ. В прошлом году из 288 ордеров были закрыты только 216. Не проводят восстановительные работы качественно и в срок. Археологические раскопки после таких ремонтов остаются. Например, на пересечении улиц Н. Назарбаева-Крепостная - просадка и дефект асфальта. Работы были завершены только в сентябре прошлого года», - подчеркнул К. Аксакалов.