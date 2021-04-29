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    10:00, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Аким СКО: Археологические раскопки остаются после работ коммунальных служб

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов жестко высказался о состоянии улиц Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, речь шла о колодцах на дорогах. Практически все они заметно осложняют жизнь водителям. Некоторые колодцы настолько утоплены, что колеса машин будто проваливаются в яму. Объехать же их порой невозможно. Либо, наоборот, колодцы возвышаются на дорогах и автомобили «прыгают».

    «Много критики по утопленным или возвышающимся колодцам. Все улицы в этих дырках. Штрафовать надо тех, кто за них отвечает. Ответ должен нести», - считает К. Аксакалов.

    Аким Петропавловска Булат Жумабеков попытался объяснить, что работу начали. Однако требуют реконструкции в городе 645 колодцев, которые находятся на балансе двух предприятий.

    «Не учитывали в проектах поднятия колодцев, когда строили дороги. Сейчас будут поднимать и бетонировать. Отрабатываем с дорожной полицией. Есть статья за создание аварийной ситуации», - сказал Б. Жумабеков.

    К. Аксакалов доводов городского главы не принял. Он уверен, что работа проводится слабо. Проблема возникает не первый год.

    «Лояльно относимся, предупреждаем, уговариваем, объясняем. А это обязанность. Полный бардак! Чего вам не хватает? Деньги получаете. Не выполняют - закидайте штрафами, приведите к ответственности. Бездействует акимат города. Что хотите, делайте, но для машины проезд по колодцу должен быть незаметным. В мае чтобы все было исправлено», - подчеркнул аким области.

    Еще одна вечная проблема Петропавловска – ужасающее состояние территорий после работ коммунальных служб.

    «Каждый год возникает вопрос к коммунальным службам по восстановлению территории после земляных работ. В прошлом году из 288 ордеров были закрыты только 216. Не проводят восстановительные работы качественно и в срок. Археологические раскопки после таких ремонтов остаются. Например, на пересечении улиц Н. Назарбаева-Крепостная - просадка и дефект асфальта. Работы были завершены только в сентябре прошлого года», - подчеркнул К. Аксакалов.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Акимат ЖКХ
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