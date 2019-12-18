Аким Шымкента взял на контроль очистку затопленных дворов
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на улице Карасу Абайского района Шымкента произошло подтопление домов из-за установившегося в городе потепления. На место происшествия прибыл аким города Ерлан Айтаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В беседе с жителями аким сказал, что будет проведена соответствующая работа, и дал ответственным специалистам конкретные поручения по ликвидации последствий наводнения.
Е. Айтаханов также отметил, что для предотвращения подобной ситуации в будущем необходимо провести работы по восстановлению ранее существовавшей системы вертикального дренажа и подготовить проектную документацию.
Отметим, хозяева жилых домов вдоль реки Карасу в целях поднятия уровня воды в летний период самовольно построили плотины. Из-за дождей и повышения уровня грунтовых вод эти места были затоплены. В настоящее время для перекачки воды мобилизовано около тридцати сотрудников, шесть единиц техники и две мотопомпы.
Автор: Айнур Акбаева
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