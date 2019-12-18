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Аким Шымкента взял на контроль очистку затопленных дворов

18 Декабря 2019 19:32
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Аким Шымкента взял на контроль очистку затопленных дворов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на улице Карасу Абайского района Шымкента произошло подтопление домов из-за установившегося в городе потепления. На место происшествия прибыл аким города Ерлан Айтаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В беседе с жителями аким сказал, что будет проведена соответствующая работа, и дал ответственным специалистам конкретные поручения по ликвидации последствий наводнения.


Е. Айтаханов также отметил, что для предотвращения подобной ситуации в будущем необходимо провести работы по восстановлению ранее существовавшей системы вертикального дренажа и подготовить проектную документацию.

Отметим, хозяева жилых домов вдоль реки Карасу в целях поднятия уровня воды в летний период самовольно построили плотины. Из-за дождей и повышения уровня грунтовых вод эти места были затоплены. В настоящее время для перекачки воды мобилизовано около тридцати сотрудников, шесть единиц техники и две мотопомпы.


Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Происшествия, Шымкент,
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