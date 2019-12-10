Аким Шымкента выслушал проблемы горожан

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Шымкента провел прием жителей города по личным вопросам. Горожане рассказали главе мегаполиса о проблемах, касающихся трудоустройства, выплат социальной помощи, обеспечения жильем, инфраструктуры, строительства дорог и наименования улиц, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках общения шымкентцы поднимали актуальные вопросы жизнедеятельности мегаполиса. Особенно их волнуют вопросы назначения адресной социальной помощи, обеспечения жильем, инфраструктуры. Также горожане ставили вопросы о переименовании улиц, дорогах, снабжении газом и обеспечении электрической энергией.









В свою очередь Ерлан Айтаханов ответил на вопросы жителей и разъяснил, что выделяют жилье из госфонда только в порядке очередности. В то же время он призвал к участию в новых жилищных программах «Бакытты отбасы», «Нурлы жер». Аким также сообщил, что коммунальные проблемы будут решаться поэтапно.

Глава мегаполиса заверил, что все поднятые на приеме вопросы взяты им на контроль. Также он дал ряд поручений подчиненным по обозначенным проблемам.













Автор: Айнур Акбаева