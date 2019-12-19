Аким Шымкента встретился с послом Китая в Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аким Шымкента Ерлан Айтаханов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. Стороны отметили плодотворно развивающееся взаимовыгодное сотрудничество двух соседних стран, подчеркнули значение двусторонних связей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи Ерлан Айтаханов рассказал высокому гостю об экономическом развитии города и установившемся здесь инвестиционном климате.





«Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии шестого заседания Казахстанско-китайского делового Совета в Пекине отметил, что Китай является крупнейшим внешнеторговым и экономическим партнером Казахстана. Для расширения деятельности растущего мегаполиса приглашаю китайские компании к вложению своих инвестиций в нашу экономику. Ни для кого не секрет, что в Шымкенте, расположенном в самом центре Великого Шелкового пути, для инвесторов созданы благоприятные условия. Поэтому мы заинтересованы во всестороннем сотрудничестве и готовы к нему», - сказал аким Шымкента.





В свою очередь посол Чжан Сяо подчеркнул огромный вклад Елбасы Нурсултана Назарбаева в плодотворное сотрудничество между двумя странами, которое надо укреплять и далее. Также посол согласился со сказанными словами собеседника в отношении инвесторов и заверил, что работа в данном направлении будет продолжена.

В завершение встречи аким Шымкента выразил твердую уверенность в том, что она будет способствовать дальнейшему развитию культурных, экономических, образовательных, социальных двусторонних связей.





Автор: Айнур Акбаева