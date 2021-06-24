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Аким Шымкента: Призывать население к вакцинированию – обязанность акимата

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
24 Июня 2021, 15:04
Аким Шымкента: Призывать население к вакцинированию – обязанность акимата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призывать население к вакцинированию – обязанность акимата. Об этом сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в «Фейсбуке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким высказался по поводу действий своего первого заместителя, который поручил «подгонять камчой» директоров школ на онлайн-совещании по вопросам вакцинации населения.

«Во-первых, этот специалист не нарушил закон, чтобы его привлекать к ответственности. Это мой первый заместитель. Мы все об этом знаем. История широко распространилась в средствах массовой информации. Во-вторых, казахское слово «камшы» имеет разные значения. Это не значит только бить камчой. Есть также значения «взять на контроль», «дать прямое поручение». Я вызвал своего заместителя, поговорил с ним. Спросил его, зачем он употребил это слово. Он объяснил, что имел в виду «взять на контроль», – сказал аким.

М. Айтенов также отметил, что вакцинация в городе ведется хорошими темпами, и напомнил, что привился сам, когда прибыла самая первая партия вакцины.

«Вы знаете ситуацию. Вакцинация не для всех обязательна, но призывать к вакцинированию – обязанность акимата. Если завтра граждане будут болеть, будут тяжелые случаи, мы будем сожалеть. Поэтому, мы по сей день ведем разъяснительную работу среди горожан. Не нужно бояться вакцины. От нее нет никакого вреда организму. В Шымкент вакцина была доставлена 1 февраля. Я первым привился. Сейчас мое здоровье в порядке», – сказал аким.

По его словам, на сегодняшний день 239 506 жителей город привиты первым компонентом вакцины, 141 328 человек привиты уже вторым компонентом.


Акимат   Шымкент   Общество   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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