+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким Шымкента поручил своевременно осваивать бюджетные средства

10 Декабря 2019 18:09
Поделиться:
Аким Шымкента поручил своевременно осваивать бюджетные средства

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Руководители городских управлений, которые не полностью освоили бюджетные средства по итогам года, будут привлечены к ответственности. Такое предупреждение вынес аким города Ерлан Айтаханов в ходе обсуждения вопросов исполнения республиканского и местного бюджетов в 2019 году и противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.

Новости по теме

План по доходам в госбюджет исполнен на 101% - Алихан Смаилов
Дарига Назарбаева: Сенат нацелен на решение важных социальных и инфраструктурных вопросов регионов Каким будет расход республиканского бюджета в 2020 году Что дает финансовая самостоятельность сельских сообществ, рассказал Владимир Божко

В ходе обсуждения глава мегаполиса поручил руководителям управлений обеспечить исполнение доходной части бюджета в текущем году. Е. Айтаханов потребовал полностью освоить до 20 декабря этого года предусмотренные в этом году бюджетные средства. В противном случае строгие дисциплинарные меры будут приняты в отношении первых руководителей управлений.


Помимо этого, на заседании были обсуждены изменения в закон о противодействии коррупции, подписанный Главой государства 26 ноября.

«Борьба с коррупцией является приоритетом для любого цивилизованного общества. Важно, чтобы госслужащие избегали тех действий, которые накладывают пятно на репутацию всей системы власти. Те, кто совершает преднамеренное правонарушение, будет наказан по всей строгости закона. Борьба с коррупцией - это общее дело. В этом вопросе немаловажно семейное воспитание», - подчеркнул аким.

Е. Айтаханов посоветовал сделать выводы из недостатков и критических замечаний, высказанных по обсужденным вопросам. Он также предупредил, что по итогам уходящего года руководители, допустившие неисполнение отраслевых индикаторов, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акимат, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив