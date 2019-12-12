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Аким Шымкента: Нужно установить достойные памятники аль-Фараби и Абаю

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Декабря 2019, 23:54
Аким Шымкента: Нужно установить достойные памятники аль-Фараби и Абаю

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ноябре в Шымкенте объявили конкурс на лучший эскиз памятников аль-Фараби и Абаю. Об корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня состоялась первый этап конкурса. Здесь архитекторы представили свои эскизы - 12 проектов по памятнику аль-Фараби и 14 - Абаю. Для выбора работ создана специальная комиссия, куда входят депутаты, руководители управлений, известные художники и архитекторы.

В первом заседании комиссии принял участие аким города Шымкента Ерлан Айтаханов.

«2020 год станет особенным для всей страны. На международном уровне предстоит отметить 1150-летие «Второго учителя мира» аль-Фараби и 175-летие великого казахского мыслителя Абая. Через эти личности мы должны показать нашу науку и литературу всему миру. Празднование этих юбилеев для нас - большой исторический экзамен. Мы объявили конкурс на лучший эскиз и должны определить самых достойных из них», - сказал глава мегаполиса.

Выбрать лучший проект членам комиссии было нелегко - для этого потребовалось три часа. В итоге первое место среди эскизов памятнику аль-Фараби присудили Ергали Мустафаеву, второе - Батухану Баймену, третье - Омирзаку Шанову. Лучшим эскизом памятнику Абаю признали работу Абдикарима Ахметова, на втором месте оказался проект Жакыпа Куттыбека, на третьем - Ергали Мустафаева.

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Победители были отмечены специальными дипломами акима города и денежными подарками.

Отметим, о втором этапе конкурса будет объявлено на официальном сайте акима города.

Автор: Айнур Акбаева
История Казахстана   Память   Шымкент   аль-Фараби   Абай  
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