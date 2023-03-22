Аким Шуского района Жамбылской области сыграл в асыки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Массовые народные гулянья, демонстрация народных обычаев и ремесленных технологий, красочные концертные выступления местных артистов проходят в Шуском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С поздравлениями в честь радостного весеннего праздника Наурыз на многолюдном городском празднике к горожанам обратился аким Шуского района Бакытжан Жанибеков.

«Великий день улуса пришел в нашу страну, - сказал он. - Праздник Наурыз, который является началом нового года, на протяжении многих лет радует казахстанцев своей щедростью и многообразием. Праздник имеет огромное значение для нашего народа. В этот день в нашей стране мы особенно ярко ощущаем ценность мира и единства, которые стали основой нашей национальной идентичности».

В районном центре Толе би и городе Шу проходят массовые праздничные мероприятия в честь Наурыз мейрамы, накрыты дастарханы с угощением наурыз коже и другими национальными блюдами. Районные артисты представили концертные и спортивные программы, национальные конные игры. На праздновании демонстрируются народные традиции, обычаи.

Для гостей праздника продемонстрированы старинные технологии по изготовлению пряжи, производству толкына, курта, национальных блюд. В «Городе мастеров» представлены национальные поделки, проходит выставка этнокультурных объединений Шуского района, в котором проживают представители около 20-ти национальностей.

«У казахов много традиционных обычаев, связанных с торжественным событием - рождением ребенка. Один из таких древнейших обрядов, посвященный детям - тусау кесер. Предки верили, что этот обряд придаст младенцу здоровье, благополучие и оградит от ненастий. На проведении такого обряда побывал аким Шуского района», - отметили в ведомстве.

Бакытжан Жанибеков стал участником и национальной игры асык.

«Это прекрасная игра для мальчиков, наши дедушки и папы выросли на альчиках, - поделился впечатлениями глава региона. - У казахов эта игра называется «асық», у таджиков — «ошуқ», у киргизов – «чүкө». Игра в альчики - одна из почитаемых и любимых народами Средней Азии игр, в наши дни она распространена в Монголии, Таджикистане, Узбекистане.

Археологи обнаружили, что эта игра была известна еще в Древнем Египте, Месопотамии, Древней Греции и Древнем Риме. Альчики развивают глазомер, так как нужно попасть точно в цель с довольно далекого расстояния. Кроме того, в ходе игры развиваются ловкость и координация движений».

Накануне в городе Шу в честь празднования Наурыза прошло мероприятие по посадке деревьев «Атадан мал қалғанша, тал қалсын», состоялось открытие школьной экологической группы «Балауса», целью которой является привитие детям любви к родной земле, экологическое воспитание.