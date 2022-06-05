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    12:27, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Аким Северо-Казахстанской области проголосовал на референдуме

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов проголосовал в республиканском референдуме по внесению изменений в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона пришел на участок № 595, расположенный в областном центре творчества детей и юношества.

    «Построение Нового Казахстана – очень ответственный период для всех нас. Сегодняшним референдумом решается будущее нашего государства. Наш народ ждет изменений», - сказал К.Аксакалов.

    Аким области полагает, что референдум - начало больших реформ, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию страны и повышению качества жизни граждан государства

    Всего по Северо-Казахстанской области работают 648 участков для голосования.


    Теги:
    Акимат Общество Северо-Казахстанская область Референдум
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