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    09:52, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Аким Семея проверил ремонт внутриквартальных тепловых сетей

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    Фото: t.me/semeyakimdigi
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В целях своевременной подготовки к отопительному сезону аким города Семея Нурбол Нурсагатов провел выездное совещание и проверил ход работ по реконструкции тепломагистралей, замене внутриквартальных тепловых сетей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Глава города после проверки работы подрядчиков дал им ряд поручений по замене магистральных тепловых сетей по улицам Уранхаева, Шакарима, Титова.

    В Семее полным ходом идет реконструкция тепловых сетей. В этом году бюджетная заявка для реконструкции ЦТП-518 внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 3 761 м и ЦТП-401 протяженностью 3 915 м была поддержана. Посетивший точки теплотрасс аким города дал строгий наказ представителям подрядных организаций провести все работы качественно и в срок. Оосуществляются 5 проектов по замене тепловых магистралей, которые будут завершены до начала отопительного сезона.


    Как сообщалось, свыше 16,3 млрд тенге выделены из резерва Правительства РК на ремонт коммунальной инфраструктуры в городе Семее.

    Выделенные из резерва Правительства средства будут направлены на реконструкцию 5,8 км магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до павильонов 1,2,3,4 с заменой сетевой насосной группы в Семее.


    Теги:
    Абай Абайская область ЖКХ Семей Энергетика
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