Аким Семея призвал горожан выйти на субботник

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Нурымбет Сактаганов обратился к горожанам через социальные сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Градоначальник рассказал, что в связи с повышением температуры наружного воздуха и обильным таянием снега в городе образовалось скопление талых вод, которые в некоторых местах затруднили передвижение пешеходов.

«Необходимо отметить, что в результате реализованных на протяжении последних нескольких лет проектов, была восстановлена система дренажно-ливневой канализации, которая годами не функционировала на должном уровне. Безусловно, это позволило решить проблему на путепроводах и отдельных участках магистральных и центральных улиц, за исключением тех, куда, согласно мониторингу и обращениям населения, отдельно на откачку выезжает специальная техника», — отметил глава города.

Н.Сактаганов подчеркнул, что в текущем сезоне основные силы были направлены в частный сектор, где из-за углубления толщины промерзания почвы наблюдаются риски подтопления дворовых территорий. Так, только за последние сутки было откачено свыше 12 000 м3 талых вод, а также завезено более 2000 м3 тонн инертного материала. Задействовано 30 единиц техники. В круглосуточном режиме работают 30 человек.

«К сожалению, из-за засорения водоотводных сооружений и труб бытовыми отходами возникли риски подтопления близлежащих домов. Здесь мы вынуждены констатировать и наличие человеческого фактора», — признался аким.

Н.Сактаганов сообщил, что с 10 апреля каждую субботу в Семее будут проводиться мероприятия по санитарной очистке города.

«Приглашаем и призываем всех горожан: работников организаций и предприятий, собственников объектов малого и среднего бизнеса, всех неравнодушных жителей принять активное участие в «Санитарной очистке города». Дорогие семейчане! Традиционно — вместе — мы сможем преодолеть любые, в том числе и сезонные сложности!» — подытожил аким города.