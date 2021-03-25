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    01:19, 25 Март 2021 | GMT +6

    Аким Семея призвал горожан выйти на субботник

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Нурымбет Сактаганов обратился к горожанам через социальные сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    Градоначальник рассказал, что в связи с повышением температуры наружного воздуха и обильным таянием снега в городе образовалось скопление талых вод, которые в некоторых местах затруднили передвижение пешеходов.

    «Необходимо отметить, что в результате реализованных на протяжении последних нескольких лет проектов, была восстановлена система дренажно-ливневой канализации, которая годами не функционировала на должном уровне. Безусловно, это позволило решить проблему на путепроводах и отдельных участках магистральных и центральных улиц, за исключением тех, куда, согласно мониторингу и обращениям населения, отдельно на откачку выезжает специальная техника», — отметил глава города.

    Н.Сактаганов подчеркнул, что в текущем сезоне основные силы были направлены в частный сектор, где из-за углубления толщины промерзания почвы наблюдаются риски подтопления дворовых территорий. Так, только за последние сутки было откачено свыше 12 000 м3 талых вод, а также завезено более 2000 м3 тонн инертного материала. Задействовано 30 единиц техники. В круглосуточном режиме работают 30 человек.

    «К сожалению, из-за засорения водоотводных сооружений и труб бытовыми отходами возникли риски подтопления близлежащих домов. Здесь мы вынуждены констатировать и наличие человеческого фактора», — признался аким.

    Н.Сактаганов сообщил, что с 10 апреля каждую субботу в Семее будут проводиться мероприятия по санитарной очистке города.

    «Приглашаем и призываем всех горожан: работников организаций и предприятий, собственников объектов малого и среднего бизнеса, всех неравнодушных жителей принять активное участие в «Санитарной очистке города». Дорогие семейчане! Традиционно — вместе — мы сможем преодолеть любые, в том числе и сезонные сложности!» — подытожил аким города.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Благоустройство
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