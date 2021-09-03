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Аким села должен работать на благо народа – депутат

3 Сентября 2021 13:24
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Аким села должен работать на благо народа – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким села должен работать на благо народа. С таким заявлением выступил депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В стране прошла большая кампания, избраны около 800 акимов сел. Это только начало. Ежегодно в селах, когда заканчивается срок службы акимов, проходят выборы. В этот раз народ принял активное участие в выборах. Тем не менее, думаю, что в ближайшее время активность будет усилена. Прежде всего, следует отметить активное участие населения в выборах и увеличение числа кандидатов. Это очень большое политическое решение. В целом, если в результате социологического опроса 30% жителей недовольны акимом села, города или района, то следует пересмотреть их соответствие занимаемой им должности. Акимы должны работать на благо народа», - сказал Берик Абдыгалиулы на экспертной встрече по обсуждению Послания в СЦК.

По его словам, в первую очередь сельским акимам необходимо решить такие вопросы, как выпас скота на местах, ремонт улиц села, уборка.

«Аким должен защищать интересы жителей села перед акимом района, районным маслихатом. В селе должен быть лидер, умеющий решать как споры, так и конфликты, сплотить жителей. А также привлекать бюджетные и внебюджетные инвестиции. В какое село сколько вложено денег, значит, настолько активен аким села. Его работу можно оценить по этому показателю», - заключил спикер.


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#Мажилис  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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