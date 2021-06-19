Аким сельского округа будет не только избранной, но и подконтрольной должностью – Анар Байтукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мае текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».О том, что изменится в стране с принятием данного Закона, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анар Байтукенова.

– Анар Абдуллаевна, в чем заключаются наиболее существенные из поправок, предусмотренных недавно принятым Законом?

– До принятия Закона выдвижение кандидатов в сельские акимы производилось акимом района после согласования с собранием местного сообщества, а выборы осуществлялись депутатами Маслихата, то есть косвенным методом. Теперь, метод избрания изменился. Жители села смогут сами выдвигать свою кандидатуру и избирать напрямую сельского акима. Кандидат - самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее чем 1% подписей избирателей, проживающих в соответствующем сельском округе. Аналогичный порядок самовыдвижения установлен в отношении кандидатов в Президенты и депутатов Парламента.

Также кандидаты будут выдвигаться от политических партий. Это также приведет к повышению конкуренции и росту политической активности на селе.

При этом предусмотрен еще один способ выдвижения кандидатов. В случае, когда на конец срока выдвижения отсутствуют кандидаты или выдвинут только одного кандидата, аким района или города областного значения должен будет обеспечить альтернативность при выборах. Стоит отметить, что аким должен в обязательном порядке согласовать выдвигаемых кандидатов с собранием местного сообщества.

Срок полномочий сельских акимов останется прежним – четыре года.

– Кто может быть кандидатом на должность акима?

– Кандидатом может быть любой гражданин РК достигший возраста 25 лет вне зависимости от места его постоянного проживания. При этом аким остается административным государственным служащим. И значит, он должен соответствовать всем требованиям законодательства о государственной службе. То есть, не только соответствовать общим ограничениям госслужбы – судимость, недееспособность и так далее, – но и квалификационным требованиям этой должности.

Следует также отметить, что гражданам будет представлена возможность инициировать вопрос прекращения полномочий акима через собрания местного сообщества и Маслихаты районов, городов областного значения. Следовательно, аким сельского округа будет не только избранной, но и подконтрольной должностью перед избравшим его сообществом.

– Во втором полугодии текущего года запланировано проведение первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Расскажите, чего, в целом, следует ожидать от выборов сельских акимов?

– Выборы являются важным институтом современной демократии, выражением волеизъявления народа, одной из основных форм его участия в государственном управлении. При прямых выборах аким будет чувствовать большую ответственность перед своими избирателями, что положительным образом отразится на результатах его работы.

Поэтому, в первую очередь, внедрение прямых выборов позволит повысить активность граждан в участии управления своим селом, усилить степень реагирования акима на потребности и проблемы населения.

Во-вторых, в настоящее время на районном уровне, не говоря уже о сельском уровне, активность партий, кроме правящей, практически отсутствует. Этот Закон, уже при разработке, привлек большое общественное внимание и бурное обсуждение на разных уровнях и площадках. В ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе представители всех представленных партий принимали участие в обсуждении законопроекта.

Поэтому, мы считаем, что партии, имея возможность выдвижения своих кандидатур, усилят свою работу на районном и сельском уровнях, а также будут способствовать повышению уровня и конкурентоспособности участников выборов.

Также отдельно хочу сказать, что Глава государства поручил с 2024 года внедрить прямые выборов акимов уже районного уровня. Накопленный опыт станет важной основой дальнейшего развития избирательной системы Казахстана.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».