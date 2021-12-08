Аким Сарани запустил челлендж «Моногорода - Независимому Казахстану»

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Аким города Сарани на своей странице в Instagram дал старт челленджу (эстафете) «Моногорода - Независимому Казахстану», передает МИА «Казинформ».

Челлендж посвящен 30-летнему юбилею Независимости и проходит под хэштегами #МоноқалаларТәуелсізҚазақстанға, #МоногородаНезависимому Казахстану.

Основная цель челленджа - продемонстрировать вклад моногородов в развитие Казахстана.

Успех становления нашей страны складывался и складывается по крупицам от каждого региона. И незыблемые столпы процесса развития — это моногорода со своими крупнейшими предприятиями. Однако не надо забывать, что моногорода — это не только градообразующие предприятия, но и малый и средний бизнес. А самое главное — это жители, патриоты страны, это новое поколение казахстанцев, которые будут строить и развивать будущее.

Город Сарань, запустив челлендж, показал угольную добычу, автобусное производство, шинную продукцию, кабельную продукцию, бетонные изделия, швейное производство.

Челлендж уже поддержали Шахтинск, Сатпаев, Балхаш, Темиртау, Каражал, Жезказган, Степногорск, Курчатов, Лисаковск, Житикара. Все города показали свои производства, от горнодобывающей и тяжелой промышленности, до сельского хозяйства и местных предприятий. Эстафета активно продолжается, каждый день к ней присоединяются остальные моногорода.

В Казахстане 27 моногородов, в которых живут около 1,4 миллиона человек.

Моногорода производят около 40% промышленной продукции.

Напомним, 4 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития моногородов, где дал поручения для их активного развития.



