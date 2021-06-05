Аким Сарани рассказал о возрождении заброшенного посёлка

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Якорные проекты, индустриальная зона, восстановление жилья – в городе Сарани Карагандинской области возрождают посёлок РТИ, опустевший в 90-х годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Ержан Темирханов в своём видеоотчёте в соцсетях рассказал о преобразованиях.

«Долгожданное восстановление промышленной площадки РТИ. Запустили завод по сборке автобусов Yutong. Второй якорный проект – производство шин. На сегодня строительство завода идёт полным ходом, в 2022 году инвесторы планируют ввод в эксплуатацию», – сообщил аким Сарани.

На этой же территории при поддержке руководства страны создана индустриальная зона. Её площадь – 180 га. Бизнес сможет реализовывать свои проекты на уже готовой инфраструктуре.

«В городе появилась точка роста, которая позволит диверсифицировать экономику региона. Главное – это минимум 5 тысяч рабочих мест. Уникальная возможность в ближайшие пять лет восстановить 11 га жилой зоны РТИ. Чем мы сегодня и занимаемся», – подчеркнул Ержан Темирханов.

Уже начата реконструкция многоэтажек, которые пустовали много лет. В этом году планируется восстановить два дома. До 2025 года новую жизнь должны обрести около 70 многоквартирных домов. Также начато благоустройство двух дворовых территорий, мини-сквера и ремонт внутриквартальных дорог микрорайона РТИ.

Всю информацию о ходе восстановления посёлка РТИ аким города обещает размещать в открытом доступе под хештегом #РТИжизнь.

Ержан Темирханов также рассказал о продвижении другого важного проекта – о строительстве центральной котельной. По его словам, в этом году необходимо завершить строительно-монтажные работы. Тогда в следующем году после пусконаладки оборудования будет возможен запуск. Информация о ходе проекта будет обновляться в соцсетях под хештегом #СараньЦТИ.

Сарань преображается и внешне. В этом году продолжается масштабная реконструкция улицы Жамбыла. Проект реализуется по программе «Дорожная карта занятости». Уже проложили ливневую канализацию, расширили дорожное полотно, заменили бордюры и обустроили пешеходную часть.

В городе также запланировали ремонт дорог на пяти улицах: Труда, Макаренко, Кошевого, Тимирязева, Шахтёрской. Будут благоустроены дворы 24 домов восьмого квартала, а также четыре дворовые территории в посёлке Актас.



