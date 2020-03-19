Аким района в ЗКО ушел в отставку после осуждения подчиненного за взяточничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшей неделе начато 50 досудебных расследований по фактам взяточничества. Об этом сообщил на брифинге старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, Антикоррупционная служба за прошедшую неделю зарегистрировала более 50 досудебных расследований, большинство из них по фактам взяточничества. За этот период вынесено 10 судебных приговоров в отношении ряда сотрудников государственных органов, совершивших должностные и коррупционные преступления. Ведутся работа в части превенции коррупционных рисков и превентивная работа в части статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса, где рассматриваются представления и устраняются коррупционные риски в ходе досудебных расследований. Представления рассматриваются в органах, где были совершены коррупционные преступления в целях исключения дальнейших коррупционных рисков», – сказал Д. Бигайдаров.

Спикер также рассказал о новшествах в Законе «О государственной службе», в части ответственности политических госслужащих. В частности, аким Западно-Казахстанской области принял отставку акима Чингирлауского района Турганбетова, который подал заявление об отставке после того, как его подчиненного осудили за получение взятки.

Д. Бигайдаров напомнил, что 10 декабря 2019 года вступили в силу поправки в закон, предусматривающие ответственность госслужащих за совершение коррупционных правонарушений их подчиненными. После вступления приговора суда в силу политический госслужащий, непосредственный руководитель осужденного госслужащего в течение 10 дней должен подать в отставку.

По словам Д. Бигайдарова, в настоящее время ведется досудебное расследование в отношении сотрудников полиции ЗКО по фактам получения взяток от водителей. Не дожидаясь приговора суда, руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО и его заместитель подали рапорты об отставке.