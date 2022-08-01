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Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
1 Августа 2022 00:01

Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Махамбетского района Атырауской области утонул в реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«31 июля 2022 года в 22:38 поступило сообщение от дежурного РОП Махамбетского района. Он сообщил, что в селе Ортакшыл Махамбетского района в реке Урал при неизвестных обстоятельствах утонул аким района, 1982 года рождения. На место происшествия из города Атырау выехали 3 спасателя и техника оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.


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