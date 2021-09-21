Аким посетил семьи погибших в результате стрельбы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне Бакытжан Сагинтаев посетил семьи погибших полицейских, где также выразил слова поддержки.

Напомним, 20 сентября около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями.

После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.



