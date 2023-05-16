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Аким получил 4 года колонии из-за взятки в Акмолинской области

Редактор:  
Артем Волков
16 Мая 2023, 14:12
Аким получил 4 года колонии из-за взятки в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким поселка Шортандинского района осужден за дачу взятки должностному лицу, передает МИА «Казинформ».

15 мая приговором Кокшетауского городского суда экс-аким поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области Мамбет Ц. осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

«Он признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительного органа в сумме 7,9 миллионов тенге за прекращение расследуемого в отношении него уголовного дела», - сообщили в Департаментк Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе. Приговор в законную силу не вступил.


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