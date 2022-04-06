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    10:00, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Аким Петропавловска раскритиковал работу по привлечению детей в спортивные секции

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков считает недостаточной работу по привлечению городских школьников к занятиям в спортивных секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, развитие массового спорта обсуждали на аппаратном совещании.

    «Почему не проводят ярмарки спортивно-культурных секций в школах? Необходимо усилить работу по информационному сопровождению. Не надо делать всё для галочки. Кроме того, необходимо, чтобы детско-юношеские спортивные школы работали во время школьных каникул. Отделу спорта надо отработать этот вопрос», - считает Б.Жумабеков.

    В Петропавловске работают 13 детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеский центр внешкольной работы с 22 детско-подростковыми клубами.

    По информации городского отдела спорта, летом на 15 футбольных мини-полях во дворах жилых домов проводят тренировочные занятия по мини-футболу, на городских пляжах - турниры по пляжному футболу, пляжному волейболу, обучение плаванию детей и подростков с инструкторами. На стадионах проводятся тренировки по фитнессу. В этом году дополнительно обещают развивать бег, фитнес, настольный теннис, StreetWorkout, скандинавскую ходьбу.

    Всего по городу для занятий массовым спортом есть 490 спортивных сооружений. В том числе стадионы, футбольные мини-поля, хоккейные корты, комплексы уличных тренажеров, волейбольные и баскетбольные площадки.

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    Спорт Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Другие государственные органы Акимат Общество
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