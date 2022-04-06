Аким Петропавловска раскритиковал работу по привлечению детей в спортивные секции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков считает недостаточной работу по привлечению городских школьников к занятиям в спортивных секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, развитие массового спорта обсуждали на аппаратном совещании.

«Почему не проводят ярмарки спортивно-культурных секций в школах? Необходимо усилить работу по информационному сопровождению. Не надо делать всё для галочки. Кроме того, необходимо, чтобы детско-юношеские спортивные школы работали во время школьных каникул. Отделу спорта надо отработать этот вопрос», - считает Б.Жумабеков.

В Петропавловске работают 13 детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеский центр внешкольной работы с 22 детско-подростковыми клубами.

По информации городского отдела спорта, летом на 15 футбольных мини-полях во дворах жилых домов проводят тренировочные занятия по мини-футболу, на городских пляжах - турниры по пляжному футболу, пляжному волейболу, обучение плаванию детей и подростков с инструкторами. На стадионах проводятся тренировки по фитнессу. В этом году дополнительно обещают развивать бег, фитнес, настольный теннис, StreetWorkout, скандинавскую ходьбу.

Всего по городу для занятий массовым спортом есть 490 спортивных сооружений. В том числе стадионы, футбольные мини-поля, хоккейные корты, комплексы уличных тренажеров, волейбольные и баскетбольные площадки.