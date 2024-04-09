Аким Петропавловска призвал к срочной эвакуации

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев записал еще одно обращение к горожанам. Большой поток воды к областному центру подойдет уже в ближайшие два дня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава города вновь обратился с призывом срочно эвакуироваться из микрорайонов и дачных поселков, расположенных в зоне подтопления. С. Мухамедиев подчеркнул, что сценарий 2017 года повторяется с еще большими масштабами.

— В зоне особого риска Заречный поселок. В 2017 году из 224 домов под воду ушли 132 и сотни дач. При том, что перелив через гребень Сергеевского водохранилища тогда составлял 338 см. На сегодня картина неутешительна. Уже сейчас перелив достиг отметки 425 см. Вода продолжает подниматься. Первая волна большой воды в поселок Заречный зайдет с западной стороны в результаты подъема уровня воды на старице. Уже к концу недели. В 2020-м году там возведено обвалование высотой 2,8 м, которое до сегодняшнего дня оберегало восточную часть поселка, что было достаточно для защиты Заречного от ежегодного паводка. Сейчас укрепляем обвалование до 4,5 м. Задействованы все службы, волонтеры и простые жители. Возвести еще выше не можем — вокруг старица. Заречный расположен в пойме реки и обваловать весь район нет возможности. А это значит, нужно готовиться к худшему, — сказал аким Петропавловска.

На самой низкой точке реки Есиль расположены сотни дачных участков. Аким города подчеркнул, что эвакуация постоянно проживающих на дачах людей неизбежна.