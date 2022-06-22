Аким Петропавловска подал в отставку

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что подал в отставку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что сам принял решение оставить пост акима Петропавловска.

«Уважаемые горожане! За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны. Отдельные слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК/ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрфудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу», - написал в Facebook Б. Жумабеков.