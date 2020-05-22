Аким Петропавловска напомнил горожанам о режиме карантина

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким города Петропавловска Булат Жумабеков напомнил жителям города о том, что карантинные меры еще полностью не сняли, и угроза распространения коронавирусной инфекции сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город постепенно входит в обычный режим. Но карантинные мероприятия все ещё действуют. Предприятия всех форм собственности и всех видов деятельности, возобновившие работу, должны максимально соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности! Карантин не снят, угроза распространения вируса сохраняется. Предприятия, не соблюдающие требования главного санитарного врача области, будут привлечены к административной ответственности, в случае грубых нарушений деятельность их будет приостановлена», - написал в Facebook аким Петропавловска.

Карантинные меры в регионе ослабляют поэтапно. К жителям города и области недавно обращался и Кумар Аксакалов. Он тоже призывал не нарушать правила личной безопасности и предупредил, что в случае ухудшения ситуация карантин вновь введут в полной мере.

Полиция и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг начали проверку общественного транспорта.