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Аким Петропавловска извинился перед горожанами из-за аварии на водопроводе

13 Декабря 2022, 12:30
Аким Петропавловска извинился перед горожанами из-за аварии на водопроводе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев извинился перед горожанами за причиненные неудобства из-за аварии на водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава города сообщил, что работы по восстановлению поврежденного участка завершились. Водоснабжение восстанавливается.

«Хочу выразить огромную благодарность работникам ТОО «Кызылжар су» и всем задействованным коммунальным службам. Уважаемые жители города! Приношу свои извинения за временные неудобства», - написал на своей странице в социальной сети Руслан Анбаев.

В ночь с 11 на 12 декабря в Петропавловске произошла авария на водопроводе. В двух микрорайонах города давление было снижено, люди жаловались на отсутствие воды. Повреждение устраняли в течение суток.

Это не первая авария на водопроводе в Петропавловске. Первая произошла в начале ноября, вторая – в декабре.

Исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов пояснил, что в двух случаях ремонт проводил один и тот же подрядчик. По его сведениям, этой компании уже не существует, претензии предъявить некому.


Фото: instagram.com/ruslan_anbaev


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