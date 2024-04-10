Аким Павлодарской области встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы

Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе оказывается всемерная поддержка пострадавшим от паводков и оперативно обеспечивается возмещение причиненного стихией ущерба, передает агентство Kazinform.

Фото: акимат Павлодарской области

На сегодня 107 семей, чье имущество в разной степени пострадало во время паводка, получили компенсацию на общую сумму в размере 96,7 млн тенге из внебюджетных спонсорских средств. В том числе, выплаты получили 9 жителей села Жалаулы, чьи дома наиболее сильно пострадали во время паводка.

Также Асаин Байханов и аксакалы села дали старт строительству 5 новых домов, которые возведут взамен аварийных, не подлежащих восстановлению по решению независимой комиссии. Расходы на себя взяла группа ERG. Завершить строительство домов планируется в течение 3 месяцев.

Кроме этого, пострадавшим жителям области будет выплачена единовременная государственная социальная выплата в размере до 100 МРП.

Фото: акимат Павлодарской области

На этом меры по противодействию паводкам в селе не закончатся. До конца июля в селе возведут 6 км защитной дамбы и завершат устройство 3 котлованов для накопления талых вод объемом 200 тысяч кубометров, призванных комплексно решить проблему села, расположенного в низине.

Напомним, от паводков пострадали несколько районов Павлодарской области. В особенно сложном положении оказались села Узынсу Иртышского района и село Жалаулы в Актогайском районе. Помимо 14-ти домов в Жалаулы, в других селах области подтоплены еще 24 строения.