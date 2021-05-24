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    15:44, 24 Май 2021 | GMT +6

    Аким Павлодарской области встретился с Послом Болгарии в Казахстане

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Абылкаир Скаков и Боян Хаджиев обсудили вопросы межэтнического согласия и возможности сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша главная цель в этом направлении – конструктивный диалог с участием представителей всех этносов, – сказал Послу Болгарии в Казахстане Бояну Хаджиеву аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. – Хочу поблагодарить, что Вы выбрали наш регион для визита, и надеюсь, нам удастся установить постоянные дружественные контакты. Могу заверить, что мы готовы к сотрудничеству с болгарскими партнерами во всех сферах».

    Аким Павлодарской области принял представителя дипмиссии в рамках его рабочего визита, отметили в пресс-службе акимата области. Абылкаир Скаков подчеркнул, что в регионе уделяют большое внимание работе со всеми этнокультурными объединениями, и отметил работу болгарского центра «Здравец». Боян Хаджиев поблагодарил главу региона за приём.

    «Мультикультурность – это богатство для всего Казахстана, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии. – Прекрасно, что в дружеских отношениях живут и развивают страну более 100 этносов. Мы тоже готовы рассмотреть все варианты сотрудничества».

    Обе стороны обсудили возможность наращивания экономических и культурных связей.

    По данным акимата, у Павлодарской области и Республики Болгария уже сложились определённые торговые отношения. За первый квартал 2021 года из Болгарии в регион было импортировано товаров на 203 тысячи долларов США.


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