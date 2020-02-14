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Аким Павлодарской области рассказал об антирекорде региона по Казахстану

14 Февраля 2020 12:20
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Аким Павлодарской области рассказал об антирекорде региона по Казахстану

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области назвал два основных способа улучшить ситуацию с объёмом выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ключевая проблема – объёмы выбросов загрязняющих веществ. В 2019 году они составили более 717 тысяч тонн, это антирекорд Павлодарской области по стране», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе отчёта перед населением во Дворце культуры имени Естая.

По его мнению, здесь существует два основных способа улучшить ситуацию.

«Первый – это внедрение наилучших доступных технологий, или НДТ. В Европе такой опыт помог сократить выбросы на 94 процента, и мы будем стремиться к этому же, - обратил внимание он. - Предприятиям, которые введут НДТ, обнуляют плату за эмиссию в окружающую среду; для тех, кто не введёт, ставки будут расти. Скоро выйдет новый Экологический кодекс: в Министерстве экологии отобрали топ-50 компаний для первоочередного внедрения НДТ, и в их числе - промышленные предприятия нашей области».

У Павлодарской области, по его словам, есть все шансы совместно с промышленными предприятиями значительно сократить объёмы выбросов в регионе.
«Второй способ – это озеленение. Природопользователи должны озеленить свои санитарные зоны до положенных норм, - подчеркнул А. Скаков. - 16 крупных предприятий региона сегодня не озеленяют и десяти процентов! Это говорит о низком уровне экологической культуры».
Аким Павлодарской области считает, что для здоровья населения области и будущего поколения в регионе нужно развивать и пропагандировать экологическую культуру среди бизнес-сообщества и рядовых граждан.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Экология, Акимат,
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Автор:

Антон Гагарин

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