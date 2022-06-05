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    10:45, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Аким Павлодарской области проголосовал на референдуме

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков пришел отдать свой голос на избирательный участок № 15, расположенный в областной библиотеке имени С. Торайгырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня у нас очень важный, исторический день, второй в истории нашей Независимости республиканский референдум. На повестке дня – изменения в Конституцию», - сказал А. Скаков.

    По данным облизбиркома, в регионе – 512 794 избирателей. Более 2000 челочек – это те, кто голосовать придет впервые, кому только исполнилось 18 лет; из них больше всего – в Павлодаре (около 1500).


    Теги:
    Акимат Павлодарская область Референдум Павлодар
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