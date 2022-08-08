Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Аким Павлодарской области принял отставку акима города Экибастуза
8 Августа 2022 17:59

Аким Павлодарской области принял отставку акима города Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Согласно закону «О государственной службе» аким Экибастуза подал в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного. 8 августа 2022 года он освобожден от занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

Прошение об отставке аким города Экибастуза Ардак Кантарбаев подал после вступления в силу приговора в отношении его непосредственного подчиненного – экс-заместителя акима города Бауржана Ахметова.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и освободил акима города Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности.

Ардак Кантарбаев занимал должность акима города Экибастуза с сентября 2020 года.


Новости по теме
Новый мост по проспекту Улы дала открылся в столице
В этом году начнется строительство новой трубы на ТЭЦ – аким Петропавловска
Аким города Тараза покинул свой пост
Читайте также
Прием заявок на получение госгрантов для реализации бизнес-идей начался в столице
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Новый мост по проспекту Улы дала открылся в столице
Шесть арендных многоэтажек построят в этом году в Петропавловске
В этом году начнется строительство новой трубы на ТЭЦ – аким Петропавловска
Спасшего женщину в автобусе мужчину наградили в Алматы
Новых заместителей начальников назначили в девяти ДП Казахстана
Очередность в детсады растет в Павлодарской области
Популярное
1 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
2 Пьяного водителя лишили прав на семь лет в Атырауской области
3 Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе
4 Построенный более 900 лет назад мост сгорел в Китае
5 Землетрясение произошло в 277 км от Алматы

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив