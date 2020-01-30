Аким Павлодарской области поручил объединить усилия по очистке дорог от снега

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В январе в Павлодарской области уже выпало осадков в полтора-два раза выше нормы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю акимам городов и районов объединить усилия по очистке дорог с градообразующими и другими коммерческими предприятиями. Нужно синхронизировать деятельность всех служб для того, чтобы эффективность была выше», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков во время совещания с главами региональных управлений, районов и Павлодара.

На заседании вопрос уборки и вывоза снега из населенных пунктов и с автомобильных дорог был одним из главных. По информации метеорологов, в январе в области уже выпало осадков в полтора-два раза выше нормы. Чтобы жители отдаленных районов не остались отрезанными от цивилизации и на дорогах не было транспортного коллапса, Абылкаир Скаков потребовал усилить работу по уборке и вывозу снежной массы в регионе и, в частности, в Павлодаре.

По словам акима, необходимо также вовлекать представителей коммерческих структур и общественности. Абылкаир Скаков акцентировал внимание руководителей на необходимости вести открытый диалог с населением, отказавшись от бюрократического формализма.

«Одним из методов такого диалога должны стать отчетные встречи акимов, которые в настоящее время проходят в городах и районах области. Так, акимы лично принимают граждан как до отчетных встреч, так и после них. Это должно позволить оперативно решать вопросы обращающихся», - отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Отчетная встреча акима Павлодарской области состоится 14 февраля.

«Накануне встречи и после нее Абылкаир Скаков также проведет прием граждан», - заверили в акимате.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений по вопросам социально-экономического развития региона.



