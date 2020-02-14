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вчера 23:59
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вчера 23:23
Аким Павлодарской области получает 120 обращений в час по проблемам ЖКХ
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области поручил создать единый коммуникационный канал для связи населения с властями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Открыв личные аккаунты в социальных сетях, я будто открыл ящик Пандоры для коммунальных служб. Жители области, особенно Павлодара, шлют мне фотографии и видео грязных сугробов, потопов в квартирах и даже искрящихся розеток», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе отчёта перед населением Павлодарской области во Дворце культуры имени Естая.
По слова акима области, в одну минуту он получает в среднем два обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, или 120 в час.
«И это только то, что приходит мне лично. Есть ещё и другие блоги и аккаунты акиматов, - заявил он. - Люди мечутся между этими аккаунтами и бьют в набат. В то время как в развитых странах инстаграм – это площадка для селфи, туристических заметок, советов по красоте; у нас же Instagram – это ящик для жалоб на коммунальщиков».
По мнению главы региона, это происходит потому, что нет единого коммуникационного канала, и эту пустоту заполнили соцсети.
«Такой канал необходимо создать. Это должен быть ситуационно-аналитический центр с колл-центром для приёма обращений граждан при нём, - отметил А. Скаков. - Нам необходимо быть в курсе каждого проблемного и потенциально проблемного участка в области. Считаю целесообразным создать ситуационно-аналитический центр, где специалисты отслеживали и прогнозировали бы состояние жилищно-коммунальной сферы региона».
Аким Павлодарской области поручил подготовить материально-техническую базу и компетентных специалистов, в том числе представителей экспертного сообщества, для открытия такого центра.
«Уже в ближайшее время мы должны запустить его в пилотном режиме», - добавил он.
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