Новости
Аким Павлодарской области отметил большой потенциал района Теренколь
29 Января 2020 16:05
Поделиться:
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Абылкаир Скаков посетил отчётную встречу главы района Теренколь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ селах Акмолинской области отчетные встречи акимов вели сами жители Умирзак Шукеев заслушал отчеты акимов районов
«У района Теренколь большой потенциал для развития, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на отчётной встрече главы района. - Мы обязательно будем его развивать. Я планирую провести отдельное совещание по этому вопросу и разработать программу развития территорий».Аким Павлодарской области принял участие в отчетной встрече главы района Теренколь Ернура Айткенова, который рассказал о развитии района.
«В прошлом году объём валовой продукции сельского хозяйства превысил 25 миллиардов тенге. Объём инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса вырос в два раза, - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области. - В целом инвестиции в основной капитал района достигли 7,7 миллиарда тенге. В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел Бесігі» на 331 миллион тенге были профинансированы 16 проектов по благоустройству в селе Теренколь«.
Здесь реконструировали старый стадион ДЮСШ, где установили трибуны на 300 мест, провели освещение и построили полноразмерное футбольное поле. Кроме того, в селе переоборудовали пришкольный интернат, отремонтировали теплотрассу в школе N2 и заасфальтировали семь улиц.
На встрече жители района задали интересующие их вопросы, на которые ответили и аким района, и глава региона. Аким Павлодарской области отметил, что решения по насущным проблемам района будут приниматься совместно с жителями.
Фото пресс-службы акима Павлодарской области.
Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На семь-восемь лет лишили прав павлодарцев за пьяное вождение
- Работу общественного транспорта и уборку снега в Караганде раскритиковал Женис Касымбек
- Зачем вырубают деревья на улицах – объяснил в соцсетях аким Петропавловска
- 17 чиновников-руководителей оштрафовали в Павлодарской области
- В Президентский молодёжный кадровый резерв прошли 16 павлодарцев
- Около 7 тысяч человек получат помощь по программе «Қамқорлық» в Туркестанской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047