Аким Павлодарской области отметил большой потенциал района Теренколь

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Абылкаир Скаков посетил отчётную встречу главы района Теренколь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У района Теренколь большой потенциал для развития, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на отчётной встрече главы района. - Мы обязательно будем его развивать. Я планирую провести отдельное совещание по этому вопросу и разработать программу развития территорий».





Здесь реконструировали старый стадион ДЮСШ, где установили трибуны на 300 мест, провели освещение и построили полноразмерное футбольное поле. Кроме того, в селе переоборудовали пришкольный интернат, отремонтировали теплотрассу в школе N2 и заасфальтировали семь улиц.

На встрече жители района задали интересующие их вопросы, на которые ответили и аким района, и глава региона. Аким Павлодарской области отметил, что решения по насущным проблемам района будут приниматься совместно с жителями.



Фото пресс-службы акима Павлодарской области. Фото пресс-службы акима Павлодарской области.

Здесь реконструировали старый стадион ДЮСШ, где установили трибуны на 300 мест, провели освещение и построили полноразмерное футбольное поле. Кроме того, в селе переоборудовали пришкольный интернат, отремонтировали теплотрассу в школе N2 и заасфальтировали семь улиц.На встрече жители района задали интересующие их вопросы, на которые ответили и аким района, и глава региона. Аким Павлодарской области отметил, что решения по насущным проблемам района будут приниматься совместно с жителями.

Аким Павлодарской области принял участие в отчетной встрече главы района Теренколь Ернура Айткенова, который рассказал о развитии района.«В прошлом году объём валовой продукции сельского хозяйства превысил 25 миллиардов тенге. Объём инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса вырос в два раза, - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области. - В целом инвестиции в основной капитал района достигли 7,7 миллиарда тенге. В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел Бесігі» на 331 миллион тенге были профинансированы 16 проектов по благоустройству в селе Теренколь«.