Аким Павлодарской области отчитался перед жителями региона

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков доложил о проделанной в 2020 году работе и обозначил планы на 2021-й в прямом эфире трех местных телеканалов, Facebook, Instagram, YouTube. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Во время отчета в адрес акима прозвучало около 50 вопросов. Всего же по мессенджерам, короткому номеру, Zoom и через соцсети поступило 526 обращений. Не вышедшие в эфир обращения зарегистрированы и приняты в работу.

Аким Павлодарской области отчитался по семи ключевым вопросам, в том числе жилищному строительству, поддержке МСБ, развитию сельского хозяйства. В вопросах жилья аким остановился на выдаче квартир очередникам. В 2020 году жилье из госжилфонда обрели 1096 жителей, что в 5 раз больше показателя 2019-го и в 3,5 раза – чем в среднем за последние 15 лет. Рост кредитования МСБ по госпрограммам в регионе составил 1,5 раза, кроме того, там запустили линию беззалогового кредитования для молодых предпринимателей.

«У МСБ остается еще много проблем: последствия карантинных мер, все-таки недостаточная поддержка со стороны местных исполнительных органов, неинформированность об имеющихся мерах государственной помощи и другие. Мы проанализировали эти вопросы и разработали региональную программу «Business Ertis». Необходимо перестроиться на режим обслуживания бизнеса, особенно начинающего. Я уверен, что часть отказывается от идеи запустить собственное дело еще на стадии ее возникновения – как только представит хождения из кабинета в кабинет и бюрократию, что, кстати, отчасти соответствует действительности. Мы должны кардинально изменить ее, прежде всего качественно усилив сервисную поддержку МСБ. Так мы сможем развить массовое предпринимательство», - отметил Абылкаир Скаков.

По итогам 2020 года Павлодарская область заняла третье место по стране по росту производства сельхозпродукции , и на этот регион пришлась половина введенных по РК орошаемых земель.

«Задача №1 – обеспечить продовольственную безопасность региона. Для этого необходимо развивать переработку сельхозпродукции, диверсифицировать посевные площади и выращиваемые культуры, продолжить ввод орошаемых земель и не сбавлять темпов развития мясного и молочного животноводства», - сказал Скаков.

Кроме того, аким Павлодарской области сообщил об увеличении единовременных выплат труженикам тыла, афганцам и чернобыльцам, а также учреждении премии для одаренных детей.