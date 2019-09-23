Аким Павлодарской области и начальник ДЧС совершили облет Баянаульского нацпарка

БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 08:15 аким Павлодарской области Болат Бакауов и начальник ДЧС Ернур Утегенов, с целью мониторинга места пожара в Баянаульском национальном парке, совершили облет на борту МИ-171 Казавиаспаса КЧС МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

«В ходе облета установлено, что лесостепной пожар угрозы населенным пунктам не представляет. Ситуация находится под контролем. Ориентировочная площадь пожара составляет 93 га. Всего в тушении и ликвидации пожара задействованы порядка 500 человек и 120 единиц техники ДЧС области, госучреждения нацпарка, добровольного противопожарного формирования и вертолет МИ-171 Казавиаспаса КЧС МВД для тушения в труднодоступной местности», - говорится в сообщении КЧС.

Как сообщалось, что огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района. В штабе, который создан по поручению акима Павлодарской области, рассказали о результатах работы по тушению пожара. В трёх сельских округах, где бушевала стихия, к данному моменту справились с огнём, ещё в двух - огонь локализован. Кроме того, возгорание продолжают тушить и в горной местности Баянаульского национального парка.

Как заявил начальник регионального департамента по ЧС Ернур Утегенов, лесостепные пожары обусловлены тем, что накануне в районе был повышенный температурный режим, а также сильный ветер.

Ранее также сообщалось, что в Баянаульском нацпарке тушат пожар с привлечением сил из ВКО.