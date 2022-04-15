Аким Павлодара анонсировал проект нового дизайна города

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Разработчики учтут проблемы с рекламой в Павлодаре и необходимость создать условия для безопасности пешеходов, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Проект, по которому облик Павлодара будут подводить к определённому стандарту, градоначальник Асаин Байханов анонсировал на встрече с предпринимателями.

«У нас в городе много вопросов, сложностей, в том числе и архитектурный облик. Необходимо привести его к определенному стандарту. В рамках этого проекта мы разрабатываем дизайн города Павлодара, проект представим общественности во второй половине года», – заверил аким.

По словам Асаина Байханова, среди минусов, над которыми предстоит поработать, – засилье рекламы. Аким считает, что согласование фасадной части объектов бизнеса происходит не должным образом. Ещё одной задачей градоначальник назвал восстановление пешеходных зон на улицах Ломова – Сатпаева, Ткачёва, Щедрина.

На встрече с предпринимателями аким города также призвал павлодарских бизнесменов присоединиться к уборке улиц. Наводить порядок в областном центре будут целый месяц.

