РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Аким Павлодара анонсировал проект нового дизайна города

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Разработчики учтут проблемы с рекламой в Павлодаре и необходимость создать условия для безопасности пешеходов, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

    Проект, по которому облик Павлодара будут подводить к определённому стандарту, градоначальник Асаин Байханов анонсировал на встрече с предпринимателями.

    «У нас в городе много вопросов, сложностей, в том числе и архитектурный облик. Необходимо привести его к определенному стандарту. В рамках этого проекта мы разрабатываем дизайн города Павлодара, проект представим общественности во второй половине года», – заверил аким.

    По словам Асаина Байханова, среди минусов, над которыми предстоит поработать, – засилье рекламы. Аким считает, что согласование фасадной части объектов бизнеса происходит не должным образом. Ещё одной задачей градоначальник назвал восстановление пешеходных зон на улицах Ломова – Сатпаева, Ткачёва, Щедрина.
    На встрече с предпринимателями аким города также призвал павлодарских бизнесменов присоединиться к уборке улиц. Наводить порядок в областном центре будут целый месяц.


    Теги:
    Павлодарская область Благоустройство
    Сейчас читают
    05:55, 01 Октябрь 2023
    Центр ветеранов открыли в Семее
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!