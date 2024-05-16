Аким области Жетысу провел лекцию со старшеклассниками Талдыкоргана

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев провел гостевую лекцию со старшеклассниками Талдыкоргана. Мероприятие организовано управлением общественного развития в рамках реализации социального проекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление.

В ходе встречи глава региона рассказал присутствующим о проекте менторства и его важности в формировании современной высоконравственной личности.

Ментор — не учитель и не наставник. Это друг и доверенное лицо, которое является связующим звеном между детьми, родителями и учителями. Как отметил выступающий, многое еще предстоит доработать, но уже сейчас видны первые результаты проекта: снижение фактов буллинга и кибербуллинга, насилия над детьми и подростками, попыток суицида и прочих деструктивных действий среди молодежи. По различным проблемам учащимся были даны сотни индивидуальных консультаций, проведено около 100 встреч с мальчиками, 88 собраний с девочками по самым разным острым вопросам, интересующим молодежь.

Фото: Жеңіс Ысқабай

Также выступающий затронул в своей речи такие важные для молодежи темы, как образование и наука, создание справедливого государства, соблюдение принципа добросовестного гражданина, польза и негативное влияние информационного общества, популяризация национальных ценностей, формирование активной гражданской позиции и построение демократического общества в нашей стране.

Фото: Жеңіс Ысқабай

— Спрос формирует предложение — таков закон рынка. Сегодня с развитием цифровых технологий многие профессии уходят в прошлое. И мы должны реагировать мобильно на эти вызовы. По линии управления образования в колледжах закрыты порядка 45 невостребованных специальностей. Вместе с тем открыты краткосрочные курсы для востребованных профессий, таких как оператор дрона, мобилограф и так далее, — отметил глава региона.

Плюсом реализованного проекта стало то, что теперь опытом менторов Жетысу интересуются учреждения образования Актюбинской области, где также планируется ввести подобный проект, и Министерство просвещения.

— За что и кому Вы благодарны в Вашей жизни? — спросила одна из школьниц.

— Я благодарен нашим предкам, что родился на благодатной земле Казахстана. Все мы разные, среди нас живут представители разных конфессий и этносов, но нас объединяет наша священная земля, уважение к наследию предков и наш казахстанский патриотизм. Нас объединяет дружба, — ответил Б. Исабаев.

Фото: Жеңіс Ысқабай

Напомним, в области Жетысу с сентября 2023 года в рамках проекта «Ментор по этико-правовому воспитанию» в школах города Талдыкоргана работает 31 ментор, а с января этого года в школах Панфиловского района — 37 менторов. С нового учебного года в семи районных центрах и одном городе приступят к работе еще 48 менторов. Основная цель данного проекта — формирование единого воспитательного пространства в регионе путем менторского сопровождения личностного развития учащихся и их социализации.