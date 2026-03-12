РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:21, 11 Март 2026 | GMT +5

    Аким области Абай призвал жителей принять участие в референдуме

    Аким области Абай Берик Уали обратился к жителям региона в связи с предстоящим республиканским референдумом, передает Kazinform.

    Берик Уали
    Фото: акимат области Абай

    В своем обращении глава региона отметил, что проект новой Конституции, разработанный в рамках проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ, является тщательно проработанным документом, учитывающим передовой мировой опыт и направлен на защиту национальных интересов и прав человека.

    В видеобращении Берик Уали выразил уверенность, что жители области Абай — земли, где рождались великие личности, освещавшие духовным светом всю казахскую степь, — проявят гражданскую активность в этот судьбоносный момент.

    — Сегодня мы стоим перед важным моментом, когда необходимо проявить наше единство и ответственность. Поэтому приглашаю всех активно принять участие в республиканском референдуме, который состоится в это воскресенье, и сделать правильный выбор на пути к светлому будущему нашей страны и построению Справедливого Казахстана, — сказал аким области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Область Абай Конституционная реформа
    Диана Калманбаева
    Сейчас читают