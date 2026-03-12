Аким области Абай призвал жителей принять участие в референдуме
Аким области Абай Берик Уали обратился к жителям региона в связи с предстоящим республиканским референдумом, передает Kazinform.
В своем обращении глава региона отметил, что проект новой Конституции, разработанный в рамках проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ, является тщательно проработанным документом, учитывающим передовой мировой опыт и направлен на защиту национальных интересов и прав человека.
В видеобращении Берик Уали выразил уверенность, что жители области Абай — земли, где рождались великие личности, освещавшие духовным светом всю казахскую степь, — проявят гражданскую активность в этот судьбоносный момент.
— Сегодня мы стоим перед важным моментом, когда необходимо проявить наше единство и ответственность. Поэтому приглашаю всех активно принять участие в республиканском референдуме, который состоится в это воскресенье, и сделать правильный выбор на пути к светлому будущему нашей страны и построению Справедливого Казахстана, — сказал аким области.