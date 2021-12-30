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Аким Нур-Султана вручил ключи от квартир очередникам

30 Декабря 2021 13:15
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Аким Нур-Султана вручил ключи от квартир очередникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов вручил ключи от квартир новоселам жилого комплекса на улице Ш. Кудайбердыулы). В этом ЖК получили жилье почти 200 семей очередников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу акима города в Instagram.

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«Новый год еще одна часть наших горожан встретит в своих долгожданных квартирах! Сегодня нашим очередникам, которые на протяжении долгих лет ждали жилье, вручили ключи от квартир. Среди них дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, инвалиды, неполные семьи, пенсионеры и другие», - написал Алтай Кульгинов.
Жилой комплекс расположен в районе Алматы (улица Ш. Кудайбердыулы). В этом ЖК получили жилье почти 200 семей очередников.

«Весной займемся благоустройством данной территории, высадим деревья. Всего в этом месяце ключи от соцквартир получили более 2 тыс. семей очередников», - отметил аким.
Как сообщил А. Кульгинов, по поручению Главы государства в текущем году количество доступного льготного жилья в Нур-Султане увеличили до 10 тыс. соцквартир. Только за последние три года количество доступного льготного жилья увеличилось в 5,5 раза.
«К примеру, если в 2018 году было построено 1800 квартир, в 2019 году - 2 900 квартир, то уже в 2020 г. - более 7 тыс. квартир. Данную планку не будем снижать и в следующие годы.
В новом - 2022 году - построим еще10 тыс. социальных квартир. Для этого ранее уже начали готовить задел», - пообещал аким столицы.
Кроме того, добавил он, в городе продолжается программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы, в этом году также запустили специальную жилищную программу «Elorda Jastary» для молодежи.
Поздравляю с новосельем! Желаю благополучия каждой семье!

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#Нур-Султан   #Жилье  
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