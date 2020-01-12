+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким Нур-Султана проведет отчетную встречу с горожанами с трансляцией онлайн

12 Января 2020 01:28
Поделиться:
Аким Нур-Султана проведет отчетную встречу с горожанами с трансляцией онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отчетная встреча Алтая Кульгинова с населением состоится 12 февраля 2020 года в 10:00 в здании Концертного зала «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме

Как должна выглядеть столица: «Астанагенплан» ждет предложений от жителей
Работу военных атташе РК обсудили в Минобороны Что представляет собой дизайн-код столицы, рассказали в управлении архитектуры Благоустройство города начнем с правого берега – главный архитектор Нур-Султана
Мероприятие будет освещаться в онлайн-режиме на официальном аккаунте акимата города Нур-Султан в Facebook. С помощью данной социальной сети пользователи смогут заранее задать вопросы, которые будут озвучены акимом на отчетной встрече.
Для удобства горожан и максимального охвата населения города в зданиях Евразийского национального университета имени Л. Гумилева и казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина будет организована трансляция отчетной встречи, где граждане также смогут озвучить свои вопросы путем прямого включения.
Кроме того, в фойе Концертного зала «Астана» с 8:30 будет организована работа секретариата по приему и консультации населения заместителями акима столицы, руководителями городских управлений и служб.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив