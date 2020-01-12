Аким Нур-Султана проведет отчетную встречу с горожанами с трансляцией онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отчетная встреча Алтая Кульгинова с населением состоится 12 февраля 2020 года в 10:00 в здании Концертного зала «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие будет освещаться в онлайн-режиме на официальном аккаунте акимата города Нур-Султан в Facebook. С помощью данной социальной сети пользователи смогут заранее задать вопросы, которые будут озвучены акимом на отчетной встрече.

Для удобства горожан и максимального охвата населения города в зданиях Евразийского национального университета имени Л. Гумилева и казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина будет организована трансляция отчетной встречи, где граждане также смогут озвучить свои вопросы путем прямого включения.

Кроме того, в фойе Концертного зала «Астана» с 8:30 будет организована работа секретариата по приему и консультации населения заместителями акима столицы, руководителями городских управлений и служб.

