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Аким Нур-Султана проведет отчетную встречу с горожанами с трансляцией онлайн
12 Января 2020 01:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отчетная встреча Алтая Кульгинова с населением состоится 12 февраля 2020 года в 10:00 в здании Концертного зала «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
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Мероприятие будет освещаться в онлайн-режиме на официальном аккаунте акимата города Нур-Султан в Facebook. С помощью данной социальной сети пользователи смогут заранее задать вопросы, которые будут озвучены акимом на отчетной встрече.
Для удобства горожан и максимального охвата населения города в зданиях Евразийского национального университета имени Л. Гумилева и казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина будет организована трансляция отчетной встречи, где граждане также смогут озвучить свои вопросы путем прямого включения.
Кроме того, в фойе Концертного зала «Астана» с 8:30 будет организована работа секретариата по приему и консультации населения заместителями акима столицы, руководителями городских управлений и служб.
Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
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