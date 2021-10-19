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    20:44, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аким Нур-Султана прошел перепись онлайн и призвал горожан принять участие

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    Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что прошел перепись населения онлайн. Аким призвал горожан принять участие в переписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Онлайн-перепись прошли более 400 тыс. наших горожан, в том числе и я с семьей. С 1 же октября для тех, кто не прошел перепись онлайн, стартовал традиционный сплошной обход. Сегодня обсудили текущие вопросы по проведению переписи населения.

    Интервьюеры при переписи используют планшеты. Полученные данные напрямую отправляются в базу данных. Сотрудникам переписного персонала начисляют заработную плату, также им выданы транспортные карты, средства индивидуальной защиты. Перепись проходит с соблюдением саннорм.

    Последний раз перепись в стране проводилась 12 лет назад. Данные позволяют получить важные аналитические данные: реальную численность населения (с учетом внутренней миграции), степень урбанизации, также другие сведения, необходимые для принятия решений по вопросам образования, занятости и др. Призываю горожан пройти перепись населения», - написал аким столицы.


    Теги:
    Перепись населения Интернет Астана Акимат Общество
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