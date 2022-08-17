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Аким Нур-Султана призвал не выгружать строительный мусор где попало
17 Августа 2022 15:52

Аким Нур-Султана призвал не выгружать строительный мусор где попало

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов поднял проблему строительного мусора в непредназначенных для этого места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу также затронуть тему несанкционированных свалок. Город бурно развивается, строится. И зачастую строительные компании, их подрядные организации злоупотребляют. К примеру, стройкомпании нанимают транспортные организации с большегрузами, которые вывозят строительный мусор, и по правилам они должны довезти мусор до полигона строительных отходов. Первый этап его строительства уже завершен, второй мы тоже завершим», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

По его словам, помочь решить данный вопрос могут не только карательные меры.

«Но водители, экономя топливо и время, по дороге сворачивают в районы новостроек и выгружают мусор. А зимой некоторые водители под видом вывоза снега выгружают мусор. Весной мы героически все это опять чистим, собираем, неся большие расходы из бюджета. Мы сейчас рассматриваем два варианта борьбы с таким явлением – первое, мы штрафуем и доводим через СМИ. Но только штрафуя, получим ли мы нужный результат?», - отметил аким.

«Здесь актуален вопрос самосознания, понимания. Мы даже предлагаем строителям установить GPS, который доведет до строительных полигонов. Это же наш общий дом, почему мы должны выгружать мусор где попало?». – добавил А. Кульгинов.


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