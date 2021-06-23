Аким Нур-Султана призвал горожан вакцинироваться в срочном порядке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов обратился с призывом к жителям города в связи с резким повышением количества зараженных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в нашем городе зафиксированы первые случаи заражения штаммом «Дельта» (так называемым индийским штаммом)! Количество больных растет. Только за прошедшие сутки выявлено 413 случаев заражения! Более тысячи человек лежат в инфекционных стационарах. Из развернутых коек более половины уже заполнены. В отделении реанимации лежат 100 пациентов. 21 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В разы выросла и продолжает расти нагрузка на наших медработников. Сейчас не время противиться науке – только с помощью науки ежегодно миллионы жителей планеты обретают новую жизнь, остаются в живых. Только наука позволяет человеку обходить стороной новые опасные вирусы и инфекции», - написал Алтай Кульгинов в Instagram .

Он призвал в срочном порядке вакцинироваться.

«Только вакцинацией вы сможете обезопасить себя, своих родных и окружающих людей. В случае, если динамика роста заражения коронавирусом не пойдет на спад, горожане и объекты МСБ не будут соблюдать строгие саннормы, мы будем вынуждены вернуться к локдауну. На кону – здоровье и жизни людей. Сейчас для стабилизации ситуации, которая возникла из-за несоблюдения саннорм/карантинных ограничений, потери бдительности некоторых горожан, мы вынуждены принять ряд дополнительных карантинных ограничений. Санврачами готовится новое постановление об ужесточении карантинных мер», - отметил аким.

А. Кульгинов назвал три важных момента.

«Первое. Для групп риска рекомендуем обязательно вакцинироваться. Это педагоги, медработники, соцработники, сотрудники школ, детсадов, университетов, сферы обслуживания: ЦОНов, банков, ТРЦ/ТД, парикмахерских, салонов красоты, абитуриентов (достигших 18 лет), также те, которые обеспечивают жизнедеятельность города и др. Все работники, которые контактируют и напрямую работают с горожанами, должны понимать: что в первую очередь должны обезопасить себя, также и окружающих людей. Например, если вы непосредственно контактируете, обслуживаете людей в общепите/ресторане или ТРЦ, вы должны в первую очередь вакцинироваться и обезопасить себя и окружающих людей», - подчеркнул аким.

Он пригрозил, что если в данных организациях сотрудники не будут вакцинированы, деятельность объектов будет приостановлена.

«Второе. Доступ на рабочие места только вакцинированных сотрудников. Кто не получил прививку (за исключением тех, у кого медицинские отводы), отправлять на дистанционный формат работы и учебы. Третье. Проект Ashyq будет работать только для тех предприятий, сотрудники которых на 100% вакцинированы. Кроме того, Ashyq необходимо интегрировать с модулем «Вакцинация» для определения статуса вакцинации посетителей для входа на объект. Все данные меры направлены на безопасность самих горожан! Только при формировании коллективного иммунитета за счет вакцинации город сможет вернуться к прежнему докарантинному режиму: без карантинных ограничений, локдаунов и т.д», - заключил градоначальник.