Аким Нур-Султана порекомендовал отправлять до 70 % офисных сотрудников в отпуска и на дистанционную работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов озвучил ряд рекомендаций для руководителей столичных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано перевести на дистанционный режим работы либо в отпуска до 70% офисных работников. Кроме работников правоохранительных, специальных органов, медицинских сотрудников и других организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

По его словам, усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах пребывания и жизнеобеспечения.

«Это ТРЦ, рынки, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, ЦОНы, вокзалы, аэропорты, гостиницы и другие общественные места», - отметил аким.

«Максимально усилится контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц. В целях обеспечения общественного порядка увеличится патрулирование на территориях города», - добавил А. Кульгинов.