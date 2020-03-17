Аким Нур-Султана порекомендовал отправлять до 70 % офисных сотрудников в отпуска и на дистанционную работу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов озвучил ряд рекомендаций для руководителей столичных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всем руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано перевести на дистанционный режим работы либо в отпуска до 70% офисных работников. Кроме работников правоохранительных, специальных органов, медицинских сотрудников и других организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.
По его словам, усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах пребывания и жизнеобеспечения.
«Это ТРЦ, рынки, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, ЦОНы, вокзалы, аэропорты, гостиницы и другие общественные места», - отметил аким.
«Максимально усилится контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц. В целях обеспечения общественного порядка увеличится патрулирование на территориях города», - добавил А. Кульгинов.
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