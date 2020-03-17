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Аким Нур-Султана  порекомендовал отправлять до 70 % офисных сотрудников в отпуска и на дистанционную работу

17 Марта 2020 18:52
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Аким Нур-Султана  порекомендовал отправлять до 70 % офисных сотрудников в отпуска и на дистанционную работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов озвучил ряд рекомендаций для руководителей столичных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всем руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано перевести на дистанционный режим работы либо в отпуска до 70% офисных работников. Кроме работников правоохранительных, специальных органов, медицинских сотрудников и других организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

По его словам, усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах пребывания и жизнеобеспечения.

«Это ТРЦ, рынки, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, ЦОНы, вокзалы, аэропорты, гостиницы и другие общественные места», - отметил аким.

«Максимально усилится контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц. В целях обеспечения общественного порядка увеличится патрулирование на территориях города», - добавил А. Кульгинов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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