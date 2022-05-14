14 Мая 2022 16:02

Аким Нур-Султана пообещал решить 26-летнюю проблему в одном из районов города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с жителями района Байконыр. В течение трех часов горожане обсуждали с градоначальником проблемные вопросы, передает МИА «Казинформ».

Участники мероприятия обсуждали строительство социальных объектов, инженерных сетей, дорог, дворов и общественных пространств, ремонт жилых комплексов, запуск новых маршрутов, улучшение качества интернета, дорожное движению и многое другое.

«Что касается социальных объектов, то строительство школ, доступного жилья, медцентров, центров спорта и досуга ведется во всех районах столицы, в том числе в районе Байконыр. Здесь мы, например, по просьбе горожан в ЖМ Кирпичный снесли аварийную школу, построим новую. Также уже начаты дорожные работы, работы по строительству и благоустройству дворов и общественных пространств, освещению», – проинформировал аким.

При этом глава города отметил, что в каждом районе есть застарелые проблемы.

«В каждом районе есть свои «бородатые», но весьма важные и сложные вопросы. К примеру, по улице Культегин расположены высоковольтные линии электропередачи. Данной проблеме уже 26 лет. После встреч с горожанами мы приняли решение о переносе ЛЭП и сносе домов по улице Асан Қайғы, которые будут проводиться поэтапно в течение трех-пяти лет», – уведомил жителей Алтай Кульгинов.

На данный момент ведутся работы по разработке проектной документации по выносу ЛЭП. После этого начнется выкуп домов и переселение жителей.

Кроме того, были обсуждены вопросы по напору воды.

«С прошлого года приступили к строительству насосно-фильтровальной станции (НФС-3). Объект частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года, а с 2023 года увеличим мощность работы новой НФС-3. Если сейчас в сутки мы потребляем 300 тыс. кубометров в сутки, то мощность НФС-3 дополнительно даст еще свыше 100 тыс. кубометров в сутки», – заявил глава города.

По данным столичного акимата, встреча продлилась более трех часов, все смогли озвучить свои вопросы и предложения.

«Хотел бы отметить, мы не делим наших жителей на районы, для нас все равны», – подчеркнул Алтай Кульгинов.

В акимате сообщили, что все поступившие на встрече вопросы взяли в работу и включили их в план реализации.