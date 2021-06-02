Аким Нур-Султана ознакомился с ходом строительства улиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства новых улиц и ремонте городских дорог, передает МИА «Казинформ».

«Для повышения комфорта проживания горожан также важно строить и ремонтировать дороги. Из-за климатических условий в столице сезон благоустройства и проведения дорожных работ короткий. Отопительный сезон у нас длится до 7 месяцев. Тем не менее, с наступлением благоприятных условий в городе проводятся масштабные работы по ремонту дорог и благоустройству районов.

В текущем году мы построим и отремонтируем 115 улиц. Акцент, как и в прошлом году, делаем на старую часть города и жилые массивы. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда улиц, в том числе по ул. Бектурова на участке от улицы Е67 до улицы Е22 (район Есиль). Это новый застраивающийся район, данная дорога позволит создать более комфортные условия горожанам сразу нескольких многоквартирных жилых комплексов. Поручил подрядчику не сбавлять темпы работ. Дорожные работы ведутся во всех районах города.

Некачественно отремонтированные и построенные дороги принимать не будем. Подрядчик будет восстанавливать за свой счёт, кроме того, с нерадивыми компаниями будем расторгать договоры.

В прошлом году отремонтировали свыше 170 улиц. По программе «Дорожная карта занятости» в сфере проведения ремонтных работ было создано свыше 4 тыс. рабочих мест», - написал аким столицы.