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Аким Нур-Султана обсудил с послом Беларуси промышленную кооперацию

12 Ноября 2020 17:18
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Аким Нур-Султана обсудил с послом Беларуси промышленную кооперацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алтай Кульгинов встретился с послом Беларуси Павлом Утюпиным. Стороны обсудили вопросы промышленной кооперации. Об этом аким Нур-Султана написал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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«Открытие совместных предприятий в Нур-Султане по сборке коммунальной и сельскохозяйственной техники, лифтам, дальнейшее развитие отраслей промышленности и наращивание товарооборота обсудили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РК Павлом Утюпиным.

По поручению Главы государства на встрече акцентировали внимание на усилении промышленной кооперации – создании совместных предприятий и новых постоянных рабочих мест. Кроме того, также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Озвученные вопросы по различным направлениям взяли в проработку», – написал Алтай Кульгинов.



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#Нур-Султан   #Промышленность   #Беларусь  
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