Аким Нур-Султана обсудил с послом Беларуси промышленную кооперацию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алтай Кульгинов встретился с послом Беларуси Павлом Утюпиным. Стороны обсудили вопросы промышленной кооперации. Об этом аким Нур-Султана написал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
«Открытие совместных предприятий в Нур-Султане по сборке коммунальной и сельскохозяйственной техники, лифтам, дальнейшее развитие отраслей промышленности и наращивание товарооборота обсудили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РК Павлом Утюпиным.
По поручению Главы государства на встрече акцентировали внимание на усилении промышленной кооперации – создании совместных предприятий и новых постоянных рабочих мест. Кроме того, также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Озвученные вопросы по различным направлениям взяли в проработку», – написал Алтай Кульгинов.
- Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в выходные в столице
- В Минске вводится обязательный масочный режим
- Опасность социальных сетей заключается в нарушении иерархии – политолог Айдос Сарым
- Какие культурные мероприятия пройдут в столице в выходные
- Александр Данилов: Опровержение фейков – вакцина от негатива
- Платформы для КТЖ будет выпускать завод в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана