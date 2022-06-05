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Аким Мангистауской области проголосовал на референдуме

Автор:  
Аружан Саптарова
5 Июня 2022, 13:01
Аким Мангистауской области проголосовал на референдуме

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил участок для проведения референдума №31 и сделал свой выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Голосование на участках для референдума Мангистауской области продолжается.

На участке, расположенном в средней школе №1 14 микрорайона г.Актау, зарегистрированы 1628 человек.

«Сегодня важный день для всех нас. Референдум будет способствовать развитию страны, улучшению отношений между обществом и государством. Все, кто сегодня принял участие в референдуме, голосуют за светлое будущее», - сказал Нурлан Ногаев.


Акимат   Мангистауская область   Референдум  
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