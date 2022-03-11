Аким Мангистауской области поручил проанализировать работу школ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нурлан Ногаев в рамках трехдневного рабочего визита в Бейнеуский район ознакомился с состоянием социально-экономического развития ряда населенных пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день рабочей поездки глава региона посетил социальные объекты в селе Сарга Бейнеуского района.

В селе Сарга проживают 292 семьи(1610 человек). В селе имеется одна врачебная амбулатория, дом культуры, детский сад и две средние общеобразовательные школы.

Глава региона проинспектировал состояние общеобразовательной школы имени А. Жангельдина и Бейнеуской школы-интерната и материально-техническую базу учреждений.

В бейнеуской школе-интернате обучается всего 108 учеников. 54 учащихся из села Сарга и ещё 54 учащихся (33 мальчика, 21 девочка) из соседних населенных пунктов проживают в школьном интернате. В школе работают 32 учителя и 11 воспитателей.

Глава региона Нурлан Ногаев провел встречу с жителями села Сарга. На совещании аким села Емиль Турлан отчитался о проделанной работе в течение года. Затем аким района Бейнеубек Абилов остановился на актуальных вопросах по селу.

Нурлан Ногаев, в свою очередь, проинформировал присутствующих о проводимой работе в области и ответил на вопросы жителей села. Так как большинство местного населения занимается животноводством, большая часть вопросов касалась развития данной отрасли. Были подняты вопросы получения пастбищных угодий, рытья колодцев, питьевой воды, строительства спортивного зала для формирования здорового образа жизни молодежи.

В ходе собрания также был поднят вопрос качества образования. По словам жителей, в районе есть школы, предоставляющие низкий уровень знаний, но директора в них не меняются десятилетиями.

Глава региона поручил всесторонне изучить и проанализировать данный вопрос.

«Это очень актуальный вопрос. Я поручу управлению образования проанализировать деятельность всех школ области, и определить из них те, где самые низкие показатели успеваемости. На основе этого анализа будут делаться выводы о работе директоров, и приниматься необходимые решения в отношении отстающих школ», - сказал Нурлан Ногаев.

Кроме того, глава региона провел совещание с представителями компаний, оказывающих сервисные услуги ряду нефтяных предприятий в Бейнеуском районе.

По итогам первого дня рабочей поездки глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

Напомним, колледжи и предприятия начали налаживать связи в Мангистауской области.