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Аким Кызылординской области встретился с директором «Роскосмоса»
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Состоялась рабочая поездка акима Кызылординской области Куанышбека Искакова в город Байконыр, где прошла встреча с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Также аким ознакомился с работой ряда социальных городских объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение акимата области в Facebook.
Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и
мероприятия, направленные на развитие города Байконыр. Также стороны рассмотрели
вопросы, инициированные областным акиматом для включения в повестку VI
заседания межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», которое
состоится в конце июля т.г. в г.Москве. В их числе подписание долгосрочной программы
развития г.Байконыр, создание свободной экономической зоны на комплексе, о
приватизации жилья жителями города, упрощение порядка допуска в город, вопросы
касательно стандартов образования, а также вопросы по уменьшению тарифов на
коммунальные услуги. По итогам встречи стороны договорились и впредь проводить
подобные рабочие встречи для обсуждения и решения проблем комплекса. Далее глава региона посетил среднюю школу №277 на 1200 мест, затем
аким области ознакомился с ходом строительства 5 многоэтажных жилых домов в 7
микрорайоне города.
Далее глава региона посетил среднюю школу №277 на 1200 мест, затем
аким области ознакомился с ходом строительства 5 многоэтажных жилых домов в 7
микрорайоне города.
Глава региона ознакомившись с ходом строительства поручил ответственным лицам продолжить благоустройство, газификацию города, реконструкцию инженерных сетей и строительство жилых домов.
«Необходимо отремонтировать дворы жилых домов и завершить работы в августе. Главное - обеспечить качественную работу», - сказал Куанышбек Искаков.
Следующий объектом посещения стала многопрофильная больница в г. Байконыр на 120 коек. В больнице, введенной в эксплуатацию в 2017 году, расположены приемное отделение, отделение общей терапии и реабилитации, дневной стационар, амбулаторная поликлиника. К больнице прикреплены 26 443 взрослых и 14586 детей и подростков.
Кроме того, глава области посетил гостиницу «Нулевой квартал» и здание бывшего медицинского техникума и ознакомился с их состоянием. Здесь были обсуждены вопросы снятия их с аренды и перевода на баланс управления.
«Предоставьте соответствующие предложения по реконструкции и ремонту неработающих зданий. Мы полностью обследуем проблему и примем решение»,- сказал глава региона.
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