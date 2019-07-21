Аким Кызылординской области встретился с директором «Роскосмоса»

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Состоялась рабочая поездка акима Кызылординской области Куанышбека Искакова в город Байконыр, где прошла встреча с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Также аким ознакомился с работой ряда социальных городских объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение акимата области в Facebook.

Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и мероприятия, направленные на развитие города Байконыр. Также стороны рассмотрели вопросы, инициированные областным акиматом для включения в повестку VI заседания межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», которое состоится в конце июля т.г. в г.Москве. В их числе подписание долгосрочной программы развития г.Байконыр, создание свободной экономической зоны на комплексе, о приватизации жилья жителями города, упрощение порядка допуска в город, вопросы касательно стандартов образования, а также вопросы по уменьшению тарифов на коммунальные услуги. По итогам встречи стороны договорились и впредь проводить подобные рабочие встречи для обсуждения и решения проблем комплекса.

Далее глава региона посетил среднюю школу №277 на 1200 мест, затем аким области ознакомился с ходом строительства 5 многоэтажных жилых домов в 7 микрорайоне города.





Глава региона ознакомившись с ходом строительства поручил ответственным лицам продолжить благоустройство, газификацию города, реконструкцию инженерных сетей и строительство жилых домов.

«Необходимо отремонтировать дворы жилых домов и завершить работы в августе. Главное - обеспечить качественную работу», - сказал Куанышбек Искаков.

Следующий объектом посещения стала многопрофильная больница в г. Байконыр на 120 коек. В больнице, введенной в эксплуатацию в 2017 году, расположены приемное отделение, отделение общей терапии и реабилитации, дневной стационар, амбулаторная поликлиника. К больнице прикреплены 26 443 взрослых и 14586 детей и подростков.





Кроме того, глава области посетил гостиницу «Нулевой квартал» и здание бывшего медицинского техникума и ознакомился с их состоянием. Здесь были обсуждены вопросы снятия их с аренды и перевода на баланс управления.

«Предоставьте соответствующие предложения по реконструкции и ремонту неработающих зданий. Мы полностью обследуем проблему и примем решение»,- сказал глава региона.







