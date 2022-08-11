11 Августа 2022 12:34

Аким Кызылкогинского района Атырауской области освобожден от должности

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылкогинского района Атырауской области Нурсултан Бисембиев освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Сегодня распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова Нурсултан Бисембиев освобожден от должности акима Кызылкогинского района в связи с переходом на другую работу», - сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Нурсултан Бисембиев занимал должность акима Кызылкогинского района с ноября 2019 года по настоящее время.

Кызылкогинский район один из самых отдаленных в регионе. Основное занятие местных жителей - животноводство.





Фото: api.nsn.fm







